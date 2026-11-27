Prosegue a ritmo serrato l’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Una serie di interventi mirati condotti tra il capoluogo, Partinico e Carini ha portato all’arresto in flagranza di cinque persone, tra cui un minorenne, e alla denuncia a piede libero di altri tre soggetti, tutti accusati a vario titolo di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, oltre al sequestro di ingenti quantitativi di crack, cocaina, hashish, marijuana e della somma complessiva di 13.000 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Nel quartiere “Z.E.N. 2”, l’attenzione dei Carabinieri della Stazione San Filippo Neri si è focalizzata sui movimenti sospetti di due maggiorenni, entrambi noti alle forze dell’ordine, che si aggiravano nei pressi di un locale adibito a “mini market”. Un 36enne aveva il compito di prelevare degli involucri dal passamano di una scala d’accesso a un padiglione che venivano via via ceduti agli acquirenti, mentre un complice 40enne incassava il denaro.

I militari hanno fermato i due indagati e un cliente, trovato in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. La perquisizione personale cui è stato sottoposto il più giovane degli indagati ha permesso di trovare la somma di 75 euro, ritenuta guadagno delle cessioni di dosi, mentre alla base del passamano è stata recuperata una cassetta artigianale in legno contenente 5 dosi di hashish, 2 di cocaina e una di crack. Il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre per il 40enne è scattata la denuncia.

Nell’ambito di un altro servizio svolto in via Rocky Marciano, sempre i militari dello Zen — coadiuvati dai colleghi della Stazione Olivuzza, del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e dai tecnici di E-Distribuzione durante una verifica alle cabine elettriche — hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti quattro dosi di crack e una dose di hashish nascoste nel sottoscala di un padiglione e scovate grazie al fiuto del cane antidroga “Dea”.

In provincia, una rilevante operazione antidroga è stata portata a termine in contrada Margi Soprana dai militari della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Partinico.

In contrada Margi Soprana, al termine di un servizio di appostamento, i Carabinieri hanno documentato la cessione di due dosi di crack da parte di un 20enne e di un 17enne che, dall’interno di un casolare, hanno consegnato le dosi a un’acquirente di Balestrate, poi segnalata alla Prefettura come assuntrice. La successiva perquisizione nell’abitazione in uso al 20enne, dove sono stati identificati anche un 35enne di Partinico e un 33enne di Balestrate, ha consentito di scoprire e sequestrare due panetti di crack del peso complessivo di 686 grammi, altre 21 dosi della stessa sostanza, 4 di cocaina e la somma di 12.900 euro, ritenuta provento dello spaccio.

Il 20enne e il 35enne sono stati arrestati, mentre il 17enne e il 33enne sono stati deferiti in stato di libertà.

In via Vincenzo Lo Iacono, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 21enne che, al volante della propria auto, si è mostrato agitato durante i primi accertamenti. Un atteggiamento che ha spinto i Carabinieri a eseguire una perquisizione del veicolo, portando al ritrovamento di 10 grammi di marijuana occultati tra la leva del cambio e il vano dello sportello lato guida. L’ispezione estesa all’abitazione dell’indagato ha permesso di sequestrare poco meno di un chilo della medesima sostanza, nascosta dentro una scatola di scarpe.

Infine, a Carini, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 17enne già noto alle forze dell’ordine. Il minorenne, fermato durante un pattugliamento nei pressi di via Aldo Moro, è stato trovato in possesso di 32 dosi di hashish e della somma di 10 euro. La perquisizione estesa al domicilio dell’indagato ha consentito di sequestrare ulteriori dosi di marijuana e due coltelli utilizzati per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza del capoluogo.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 750 grammi di sostanza stupefacente, inviati al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici di rito.