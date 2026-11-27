Era già ai domiciliari con il braccialetto elettronico per droga, ma questo non gli ha impedito di presentarsi sotto casa di un testimone e colpirlo con un bastone. Per un 26enne termitano, quel gesto si è trasformato nell’arresto in carcere.

A eseguire il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese Erina Cirincione su richiesta della Procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo, sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Termini Imerese.

Il giovane era finito ai domiciliari lo scorso 25 novembre, nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dagli stessi militari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Una misura che non lo ha dissuaso dal tornare ad agire, questa volta contro chi aveva reso dichiarazioni a suo carico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 26enne – verosimilmente accompagnato da un complice – si sarebbe presentato sotto l’abitazione del testimone per contestargli le dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Lo avrebbe colpito violentemente con un bastone, pronunciando parole che suonavano come un avvertimento: quelli come lui avrebbero pagato per la loro condotta.

Le indagini dei Carabinieri, basate anche sui filmati della videosorveglianza cittadina, hanno ricostruito un quadro indiziario ritenuto grave dal Giudice, che ha accolto la richiesta di aggravamento della misura avanzata dal Pubblico Ministero Manfredi Lanza. Per gli inquirenti, dietro il gesto ci sarebbe una matrice estorsiva, volta a costringere i testimoni a ritrattare o a rendere dichiarazioni false.

Il 26enne si trova ora recluso nella Casa Circondariale “A. Burrafato” di Termini Imerese. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono per accertare eventuali responsabilità del complice che lo avrebbe accompagnato nell’aggressione.