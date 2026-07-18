Scontro tra due auto sulla Palermo-Agrigento a Vicari: un mezzo si cappotta, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel tratto che ricade nel territorio comunale di Vicari. Entrambe sono state soccorse sul posto e trasportate in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118.

A scontrarsi sono state due autovetture: nell’impatto, uno dei due mezzi si è ribaltato. Non sono ancora chiare le cause e la dinamica esatta del sinistro, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per prestare assistenza ai feriti.

Si tratta dell’ennesimo episodio che coinvolge questa arteria stradale nel territorio vicarese, un tratto che negli ultimi tempi è stato più volte teatro di incidenti, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza di questo asse viario.