Si è conclusa con il lieto fine la vicenda della trentunenne scomparsa nel Nisseno nelle prime ore del mattino: la donna è stata rintracciata nel centro cittadino in stato di forte agitazione, ma fisicamente illesa.

A notare la giovane in viale Regina Margherita, mentre si trovava assieme a una conoscenza, sono stati gli operatori impegnati sul territorio. Sul luogo del ritrovamento sono rapidamente giunte le pattuglie delle forze dell’ordine per gli accertamenti di rito e per prestarle la prima assistenza, constatando che, al netto del comprensibile turbamento emotivo, il suo quadro clinico non desta preoccupazione.

La notizia ha immediatamente sciolto la tensione che aveva avvolto l’intera comunità nissena fin dall’alba. L’allarme era scattato con particolare urgenza a causa di uno scritto indirizzato al coniuge che la trentunenne aveva lasciato nell’abitazione prima di far perdere ogni contatto, circostanza che aveva fatto temere il peggio.

Per far fronte all’emergenza, la Prefettura aveva subito disposto l’attivazione del protocollo territoriale dedicato al rintraccio degli scomparsi. Presso la Questura era stato allestito un centro operativo avanzato, affiancato dalla convocazione della cabina di regia incaricata di sincronizzare gli interventi sul campo.

Alle battute avevano preso parte congiuntamente agenti di polizia, militari dell’Arma, squadre dei vigili del fuoco e numerosi volontari della protezione civile, supportati dall’alto da velivoli a pilotaggio remoto e da squadre cinofile. Il rintraccio avvenuto in pieno centro ha permesso di smobilitare l’imponente macchina dei soccorsi, restituendo serenità ai familiari dopo una mattinata segnata dall’incertezza.