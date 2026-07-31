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Termini Imerese, tragedia sulla SS113: muore una giovane passeggera nell’incidente tra due moto

di Redazione Web
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Si aggrava il bilancio del terribile schianto avvenuto in tarda serata sulla Strada Statale 113, tra Termini Imerese e Trabia, poco dopo il ponte San Leonardo: una giovanissima passeggera coinvolta nello scontro tra due motocicli non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. La vittima è Alessandra Martorana, 14 anni.

Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli investigatori. Secondo quanto ricostruito finora, l’impatto ha coinvolto due motocicli lungo il tratto in direzione Trabia, subito dopo il ponte San Leonardo. Nonostante i soccorsi immediati, per la giovane passeggera non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno tenuto bloccata la circolazione sulla SS113 fino alle prime ore di questa mattina, venerdì 31 luglio.

La notizia della morte di Alessandra Martorana si è diffusa rapidamente a Termini Imerese. Le indagini per chiarire l’esatta dinamica della tragedia sono ancora in corso.

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