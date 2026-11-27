In Italia c’è un unico luogo dove i convogli abbandonano i binari per imbarcarsi su una nave, ed è lo Stretto di Messina. Proprio da lì comincia la puntata che andrà in onda domenica 29 novembre alle 12 su LA7, dedicata alla Sicilia orientale. Chiude la seconda edizione di Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia.

Stefania Capobianco guida il viaggio tra storia e sapori

Autrice, ideatrice e conduttrice del format è la giornalista e regista Stefania Capobianco. Il percorso si snoda da Messina fino alle falde dell’Etna, passando per Taormina, Giardini Naxos e Catania. Lungo il tragitto si intrecciano storia, arte, tradizioni popolari ed enogastronomia.

Messina: piazza Duomo e i convogli sui traghetti

La prima tappa è Messina, da sempre la porta d’ingresso alla Sicilia. La puntata parte da piazza Duomo, dove si trova l’orologio astronomico, simbolo di una città che ha fatto del mare il proprio tratto identitario. Nella stazione di Messina Marittima, Capobianco racconta un capitolo insolito della storia delle ferrovie italiane: il trasbordo dei convogli sulle navi traghetto che solcano lo Stretto.

Sulla costa ionica, da Taormina alla prima colonia greca

Accanto all’ingegnere Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiane, la giornalista prende posto su un treno d’epoca e risale la costa ionica fino a Taormina. Qui il percorso tocca il Teatro Antico e le strade del centro storico, e include un giro su una Fiat 500 d’epoca. Più a sud si incontra Giardini Naxos, che secondo il comunicato venne fondata nel 734 a.C. e viene considerata la prima colonia greca della Sicilia. Lo sguardo si posa sulle sue origini millenarie e sulla vocazione marinara della comunità.

Catania tra barocco, Pescheria e Opera dei Pupi

Catania porta impressi i segni dell’Etna e delle diverse civiltà che l’hanno abitata. Il percorso si addentra nel barocco di piazza Duomo e nella vivacità della storica Pescheria, il mercato del pesce che da secoli è il cuore popolare della città. Una parte dedicata all’Opera dei Pupi racconta la tradizione teatrale siciliana, fatta di narrazione epica, artigianato e saperi trasmessi di generazione in generazione.

Fino a 2.900 metri sull’Etna

Il segmento più avventuroso della puntata è la salita sull’Etna, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 2013. Con mezzi fuoristrada, la conduttrice raggiunge circa 2.900 metri di quota e attraversa un paesaggio di origine vulcanica. Lungo il cammino approfondisce storia e caratteristiche del vulcano insieme alle guide del posto.

Vini e prodotti tipici ai piedi del vulcano

L’itinerario termina ai piedi del vulcano, dove trovano spazio i prodotti tipici e la tradizione vinicola del territorio. Sono sapori che raccontano il rapporto tra l’isola e la sua terra.

Un viaggio sui binari della memoria

La Sicilia rappresenta dunque la tappa conclusiva di un format che usa il treno storico come filo conduttore per raccontare il patrimonio artistico, paesaggistico e culturale dell’Italia. Il programma nasce da DirAmare, gode del patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e viene realizzato in collaborazione con il Gruppo FS Italiane e la Fondazione FS Italiane. Per il territorio orientale dell’isola la puntata è anche un’opportunità di farsi conoscere da un pubblico nazionale, con un passo diverso da quello del turismo di corsa. La puntata va in onda domenica 29 novembre alle 12 su LA7.