Il Culinary Team Sicilia sale sul podio dei campionati mondiali di cucina. A Expogast, in Lussemburgo, nella manifestazione più importante del settore, la formazione composta da docenti e allievi di Ted Formazione ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Regional team. Ad essere premiati sono stati il team manager Liborio Bivona, il docente Giovanni Saporito che è anche il capitano, assieme ai colleghi Dario Arena, Fabrizio Di Cara e Toni Ficarotta. Con loro Emily Ingrao, Vittorio Caruso e gli allievi Paolo Conti, Samuel Cardella, Gabriele Barbaro e Pietro Fava. Per la squadra un incredibile terzo posto alla Culinary World Cup, una delle più prestigiose competizioni internazionali dedicate all’arte della cucina.

Si conclude con questo grande traguardo il percorso di ragazzi spesso a rischio dispersione scolastica e oggi capaci di ottenere un importante trionfo in campo internazionale. “Un risultato straordinario, un’emozione indescrivibile, un orgoglio immenso – commenta Antonino Marfia, direttore Ted Formazione – è un successo che premia la passione, il talento, il sacrificio e il lavoro di squadra, portando sul podio mondiale l’eccellenza della cultura gastronomica siciliana. Ma questa medaglia racconta anche una storia più profonda: quella di giovani che hanno imparato a credere nelle proprie capacità, di docenti che hanno saputo trasmettere passione e competenze e di una formazione professionale capace di trasformare i sogni in concrete opportunità di vita.

Oggi abbiamo dimostrato che, quando scuola, professionisti e associazioni di categoria fanno squadra, si possono raggiungere traguardi straordinari. Un ringraziamento speciale all’Unione regionale cuochi siciliani, ai nostri chef, ai docenti, agli allievi e a tutti coloro che hanno contribuito a questa grande impresa. Siamo partiti dalla Sicilia con un sogno, abbiamo rappresentato la nostra terra con orgoglio e torniamo con una medaglia mondiale”.