Un biglietto aereo più leggero sul portafoglio, senza moduli da compilare né rimborsi da aspettare. È quanto prevede il nuovo accordo tra la Regione Siciliana e Wizz Air, che garantisce ai residenti dell’Isola uno sconto del 25% sui voli verso il resto d’Italia, scontato automaticamente al momento dell’acquisto.

Il contributo coprirà fino a 37,50 euro per ogni volo. Cifra che salirà a 50 euro per chi viaggerà tra il 1° dicembre e il 10 gennaio, nel pieno delle festività natalizie, quando gli spostamenti verso e dalla Sicilia tradizionalmente si moltiplicano.

L’intesa, valida sui collegamenti Wizz Air tra la Sicilia e la penisola in entrambe le direzioni, è stata annunciata a Palazzo dei Normanni. Alla presentazione erano presenti l’amministratore delegato della compagnia ungherese, József Váradi, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, e l’assessore regionale al Turismo, Alessandro Anello.

A spiegare il meccanismo è stato lo stesso Váradi: “Da oggi i residenti in Sicilia pagano meno fin dal momento della prenotazione di un volo Wizz Air verso il resto d’Italia: senza dover presentare richieste né attendere un rimborso. La Regione ha stanziato le risorse, il nostro compito è fare in modo che arrivino ai passeggeri senza burocrazia. E il modo per ridurre stabilmente le tariffe è aumentare i posti disponibili: per questo continuiamo ad aggiungere aeromobili in Sicilia”.

Sulla stessa linea l’assessore Aricò, che ha inquadrato l’accordo nella più ampia battaglia contro i costi dell’insularità: “Oggi segniamo un altro importante passo avanti nell’impegno del governo regionale siciliano per garantire il diritto alla mobilità e contrastare i costi aggiuntivi legati all’insularità. Il nostro obiettivo è rendere il trasporto aereo più accessibile e conveniente per i residenti siciliani, in particolare per coloro che hanno necessità di spostarsi per motivi di lavoro, studio o ragioni familiari”.

Per l’assessore, l’operazione dimostra come la sinergia tra enti pubblici e vettori privati possa tradursi in vantaggi tangibili per le comunità dell’Isola.

Wizz Air ha riaperto la propria base operativa a Palermo lo scorso 3 agosto, e oggi collega quattro scali siciliani – Palermo, Catania, Comiso e Lampedusa – con otto aeroporti della penisola attraverso 16 rotte complessive. Un network destinato, secondo le intenzioni della compagnia, a crescere ulteriormente nei prossimi mesi.