“La partnership sottoscritta con la Rai è un’ottima vetrina per la Regione Siciliana, un’opportunità di promozione sia sul piano nazionale che internazionale capace di portare benefici e visibilità al territorio. Grazie a questo accordo la Sicilia è e continuerà a essere protagonista in programmi televisivi molto seguiti dal pubblico come Unomattina, Geo, Linea Verde e Ballando con le Stelle. A questi si aggiunge l’appuntamento del 31 dicembre prossimo, col quale accoglieremo il nuovo anno dal palco di piazza Politeama, a Palermo. E ancora, lo speciale di Alberto Angela che porterà Palermo e le sue bellezze nelle case degli italiani la sera di Natale su Rai 1. Si tratta di importanti occasioni di visibilità per la città e per la regione, frutto di un accordo biennale siglato attraverso Rai Com che punta a portare sul piccolo schermo la Sicilia che cresce e che mostra e racconta il suo patrimonio di arte, storia e tradizioni”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’annuncio del Capodanno Rai che il prossimo 31 dicembre andrà in onda dalla storica piazza Politeama di Palermo.
Società
Palermo protagonista su Rai 1: il Capodanno in piazza Politeama e lo speciale di Alberto Angela
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