“La partnership sottoscritta con la Rai è un’ottima vetrina per la Regione Siciliana, un’opportunità di promozione sia sul piano nazionale che internazionale capace di portare benefici e visibilità al territorio. Grazie a questo accordo la Sicilia è e continuerà a essere protagonista in programmi televisivi molto seguiti dal pubblico come Unomattina, Geo, Linea Verde e Ballando con le Stelle. A questi si aggiunge l’appuntamento del 31 dicembre prossimo, col quale accoglieremo il nuovo anno dal palco di piazza Politeama, a Palermo. E ancora, lo speciale di Alberto Angela che porterà Palermo e le sue bellezze nelle case degli italiani la sera di Natale su Rai 1. Si tratta di importanti occasioni di visibilità per la città e per la regione, frutto di un accordo biennale siglato attraverso Rai Com che punta a portare sul piccolo schermo la Sicilia che cresce e che mostra e racconta il suo patrimonio di arte, storia e tradizioni”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’annuncio del Capodanno Rai che il prossimo 31 dicembre andrà in onda dalla storica piazza Politeama di Palermo.