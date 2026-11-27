A causa di un incidente stradale, momentaneamente chiusa, la strada statale 194 “Ragusana”, al km 20,450 a Francofonte (Ragusa). Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo, si registrano una persona deceduta e un ferito.

Istituite deviazioni: per chi viene da Ragusa uscita bivio al km 23,000 e per chi viene da Catania, rotatoria di Lentini al km 16,300.

Nel luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.