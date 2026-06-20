Comunicati stampa

Green Tour, la Sicilia occidentale protagonista su La 7 domenica 21 giugno alle 12.20. Il contributo di CNA Trapani e delle imprese del territorio

di digitrend
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Saranno le province di Trapani e Palermo le protagoniste dell’ultimo appuntamento di stagione con “Green Tour”, la trasmissione condotta da Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli, in onda domenica 21 giugno alle 12.20 su La7.
Un viaggio tra paesaggi mozzafiato, storia e tradizioni locali, per cui – per quanto concerne la provincia di Trapani – è stato determinante il ruolo di CNA Trapani, che ha collaborato alla realizzazione della trasmissione promuovendo alcune eccellenze produttive identificative del territorio.
Tra le protagoniste del racconto televisivo che andrà in onda domenica prossima, ci sono in particolare: San Vito Resort, espressione di un modello di accoglienza legato al paesaggio e all’identità del territorio; l’Antico Pastificio Buffa, testimonianza della tradizione della pasta artigianale siciliana capace di coniugare qualità e innovazione; e Platimiro Fiorenza Rosso Corallo, che rappresenta l’antica arte della lavorazione del corallo trapanese, uno dei simboli più preziosi dell’artigianato locale.
Sono intervenuti inoltre, per la preparazione di piatti tipici del trapanese Lady Chef Rosi Napoli- che è anche la Presidente ristoratori della CNA Trapani- e Chef Peppe Giuffré.
“Fieri di aver contribuito a dare visibilità nazionale alle bellezze naturali e alle eccellenze del territorio- dichiarano il Presidente e il Segretario della CNA Trapani, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala- promuovendo l’operato di imprenditori e professionisti, o più semplicemente delle persone che ogni giorno investono energie e risorse per custodire, e al contempo, innovare il nostro patrimonio agroalimentare, culturale e produttivo in generale”.
Così come annunciato dall’ufficio stampa di LA7, la puntata sarà disponibile anche sull’app LA7 per smartphone e smart TV e su la7.it.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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