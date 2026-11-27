Momenti di paura nella notte a Catania, dove un ragazzo di 17 anni è stato raggiunto da un proiettile alla schiena durante una sparatoria scoppiata nella zona della piazzetta di Santa Maria di Ognina.

Il giovane, nonostante la ferita, non si troverebbe in pericolo di vita. Subito dopo l’agguato è stato caricato su un mezzo privato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove i sanitari hanno deciso di operarlo d’urgenza.

A dare l’allarme è stato un ristoratore della zona, che ha chiamato il 112 non appena si sono uditi gli spari. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia di Stato, affiancate dagli specialisti della Scientifica per i rilievi del caso.

Gli agenti hanno passato al setaccio l’area della sparatoria, trovando due bossoli e una cartuccia rimasta inesplosa. Reperti che ora gli investigatori stanno esaminando nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’agguato e identificare chi ha sparato.

Resta da chiarire il movente del gesto, così come il motivo per cui il 17enne si trovasse in quella zona nel momento della sparatoria. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato, che non esclude nessuna pista.