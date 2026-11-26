La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, venerdì 27 novembre.
Per la giornata di domani il livello di allerta su gran parte della Sicilia, compreso il territorio palermitano, è di colore giallo.
Previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da
isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con
quantitativi cumulati generalmente deboli.