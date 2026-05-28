Entra in mare, si accascia e muore dopo malore improvviso, la vittima è un uomo

Un uomo di età compresa tra i 75 e gli 80 anni è morto questa mattina nelle acque della spiaggia di Tonnarella, a Mazara del Vallo, nel tratto di lungomare Fata Morgana antistante via Portalettere. Il corpo è stato avvistato a pochi metri dalla battigia dai primi bagnanti presenti in zona.

Alcuni giovani che si trovavano in spiaggia si sono gettati in acqua per raggiungerlo e riportarlo a terra, ma i tentativi non hanno sortito alcun esito. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Intervenuti Capitaneria di Porto e 118

Sul lungomare sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto e il personale sanitario del 118, che ha potuto soltanto certificare il decesso. Presente anche il medico legale per i primi rilievi di competenza. La vittima non è stata ancora identificata.

Dalle prime ipotesi degli inquirenti, la causa della morte potrebbe essere un malore improvviso accusato mentre l’anziano si trovava in acqua. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dell’uomo e chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto.