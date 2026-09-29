Cronaca

Il malore improvviso alla guida, donna si accascia, si schianta e muore

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un malore improvviso al volante, poi lo schianto contro un muro: è morta così una donna a Racalmuto, nell’Agrigentino, nella tarda mattinata. Sarebbe un incidente senza altri veicoli coinvolti: la signora era alla guida di una mini-car quando la vettura è finita contro la parete.

La tragedia si è consumata in via Palma, una traversa di via Garibaldi. Per il momento la dinamica resta quella di un sinistro autonomo, legato a un possibile problema di salute della conducente.

La ricostruzione dell’incidente

Stando alle prime informazioni, la donna avrebbe avvertito un malore mentre guidava la mini-car. Subito dopo la vettura è andata a sbattere contro un muro. Quella del malore è, al momento, l’ipotesi emersa da una ricostruzione preliminare e non una certezza acquisita.

L’allarme e i soccorsi

Dopo la richiesta d’aiuto sono arrivati i sanitari del 118. Era stato allertato anche l’elisoccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: non ce l’ha fatta.

Al momento non sono disponibili altri dettagli, a cominciare dall’identità della donna.

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