Nel Trapanese

Tregedia in cantiere, operaio si accascia e muore dopo malore improvviso sul ponteggio

Di Pubblicato

Segui Diretta Sicilia su Google: aggiungici alle fonti preferite

Si affaccia al balcone e precipita nel vuoto, muore in ospedale

Un operaio di 40 anni, originario di Menfi, ha perso la vita questa mattina in un cantiere di Mazara del Vallo, in via Arabia Saudita 19, dove erano in corso i lavori per la realizzazione di una villetta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su un’impalcatura al primo piano dello stabile quando avrebbe accusato un malore improvviso. La dinamica resta comunque da chiarire: saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilire con precisione le cause del decesso.

L’immobile in costruzione, stando a quanto emerso finora, risulterebbe in possesso delle regolari autorizzazioni edilizie.

Sul luogo della tragedia si sono portati gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, impegnati nei primi rilievi. È inoltre atteso l’intervento dei tecnici dello Spresal di Trapani, il servizio competente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme al medico legale, chiamati a fare luce sulla vicenda e a chiarire le cause che hanno portato alla morte dell’operaio.

Consigliate per te:

    Entra in mare, si accascia e muore dopo malore improvviso, la vittima è un uomo
    Il malore improvviso alla guida, donna si accascia, si schianta e muore
    Dramma a Palermo, operaio muore per un malore improvviso al cimitero dei Rotoli
    Dramma nel cantiere: operaio stroncato da un malore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

L’autore

Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Tutti gli articoli di Redazione Sito web Facebook

Torna in alto