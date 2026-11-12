Tregedia in cantiere, operaio si accascia e muore dopo malore improvviso sul ponteggio

Un operaio di 40 anni, originario di Menfi, ha perso la vita questa mattina in un cantiere di Mazara del Vallo, in via Arabia Saudita 19, dove erano in corso i lavori per la realizzazione di una villetta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su un’impalcatura al primo piano dello stabile quando avrebbe accusato un malore improvviso. La dinamica resta comunque da chiarire: saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilire con precisione le cause del decesso.

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L’immobile in costruzione, stando a quanto emerso finora, risulterebbe in possesso delle regolari autorizzazioni edilizie.

Sul luogo della tragedia si sono portati gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, impegnati nei primi rilievi. È inoltre atteso l’intervento dei tecnici dello Spresal di Trapani, il servizio competente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme al medico legale, chiamati a fare luce sulla vicenda e a chiarire le cause che hanno portato alla morte dell’operaio.