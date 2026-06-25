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Si accascia all’improvviso mentre fa la doccia e muore a 44anni, la tragedia

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Pozzallo piange un suo concittadino. Un uomo di 44 anni è morto ieri pomeriggio, vittima di un malore improvviso mentre faceva la doccia in una villetta presa in affitto per le vacanze estive.

La tragedia in contrada Marza

È successo poco dopo le 19 in contrada Marza, zona balneare nel territorio di Ispica, al confine con Pachino. Il 44enne si trovava in casa con la famiglia quando, all’improvviso, si è sentito male sotto la doccia.

I familiari, resisi conto di quanto stava accadendo, hanno dato l’allarme senza un attimo di esitazione, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono arrivati in pochi minuti l’ambulanza del PTE e l’elisoccorso. Il personale medico ha tentato subito le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Il 44enne originario di Pozzallo è morto nel giro di pochissimi istanti. Ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

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