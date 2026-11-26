Quasi 400 grammi di droga e oltre 1.300 euro in contanti: è il bilancio di tre arresti lampo eseguiti dai Falchi della squadra mobile in pochi giorni, con blitz scattati in diversi punti della città.A finire in manette sono stati due cittadini nigeriani di 43 anni e un palermitano di 25 anni, tutti coinvolti in distinte attività di spaccio.

Il primo intervento è scattato in via Montesanto, nei pressi di via Roma, dove una pattuglia della sezione Contrasto al crimine diffuso ha notato un 43enne nigeriano cambiare improvvisamente direzione alla vista della polizia. Perquisito, l’uomo aveva addosso 1.027 euro in contanti, in parte custoditi nel portafogli e in parte in una busta di cellophane.

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha fatto emergere 29 ovuli di eroina, per un peso complessivo di 313 grammi, oltre a un ovulo di cocaina da 11,70 grammi e altre 45 dosi della stessa sostanza, pari a circa 25 grammi. Trovato anche il materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento. L’uomo è stato condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Il secondo episodio è il risultato di un pedinamento: gli agenti hanno riconosciuto per strada un 25enne palermitano, già noto per precedenti legati agli stupefacenti, seguendolo fino al portone di casa. Sorpreso nell’androne mentre armeggiava attorno alla propria cassetta postale, il giovane aveva già in mano due dosi di hashish e nel borsello 285 euro in contanti.

Aprendo la cassetta con le sue stesse chiavi, i Falchi hanno recuperato altre 31 dosi di hashish, per un totale di 44 grammi. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in vista del rito direttissimo, con il sequestro dello scooter utilizzato per rientrare a casa, già gravato da fermo e sequestro amministrativo.

L’ultimo arresto è avvenuto all’incrocio tra via Francesco Maggiore Perni e corso Tukory, dove un secondo cittadino nigeriano di 43 anni è stato colto in flagranza mentre cedeva due involucri di eroina in cambio di 30 euro. Anche in questo caso la perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato posto ai domiciliari, in attesa della convalida