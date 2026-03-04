Cronaca

Blitz della Finanza, scoperti 13 camerieri, cuochi e operai edili in nero: alcuni prendevano la Naspi

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Nell’ambito del piano di contrasto al fenomeno del “sommerso da lavoro”, predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Trapani, sono stati eseguiti mirati controlli nei confronti di cinque attività economiche marsalesi (due ristoranti, un bar, una merceria e un cantiere edile) che hanno consentito di individuare complessivamente tredici lavoratori in nero.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Marsala hanno sorpreso i lavoratori intenti a svolgere le attività di cameriere, cuoco, addetto alle vendite e manovale all’interno di locali e cantieri adibiti ad attività d’impresa, senza che il loro rapporto di lavoro fosse stato preventivamente comunicato dal datore di lavoro al Centro per l’impiego.

I successivi accertamenti hanno consentito di acclarare come quattro lavoratori “in nero” risultassero percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), indebitamente fruita.

Al termine degli accertamenti esperiti sono state contestate complessivamente ai datori di lavoro violazioni che prevedono sanzioni amministrative per circa 31.000 euro e, come previsto dalla normativa di settore, sono state inoltrate al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro quattro proposte di sospensione delle predette attività imprenditoriali per aver impiegato “in nero” oltre il 10% della forza lavoro presente nei locali.

Inoltre, per i quattro soggetti percettori di NASpI è stata effettuata tempestiva comunicazione all’INPS competente al fine di consentire il “blocco” dei contributi concessi.

L’operazione costituisce ulteriore testimonianza del diuturno impegno della Guardia di finanza nella lotta a tutte le tipologie di illegalità economico-finanziaria, al fine di garantire agli operatori economici che rispettano le regole un mercato contraddistinto da condizioni di concorrenza equa e leale e di salvaguardare i lavoratori da ogni forma di possibile sfruttamento.

News suggerite per te:

  1. Trapani, scoperti 5 “furbetti” al ristorante: lavoravano in nero e prendevano la disoccupazione
  2. Maxi blitz della Finanza di Palermo: scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestrate 27 tonnellate
  3. Palermo, blitz in negozio di frutta: sei dipendenti in nero e attività chiusa dai carabinieri
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Venti di guerra sull’aeroporto di Trapani-Birgi e addestramento piloti F-35: interrogazione
Cronaca
Confiscati l’appartamento e l’auto usati da Messina Denaro: colpito un suo fiancheggiatore
Cronaca In primo piano
Investito da uno scooter a Paternò, muore dopo giorni di ricovero: aveva 76 anni
Cronaca
Cinquantamila bimbi siciliani senza pediatra, la Regione convoca 100 specialisti
Salute e Sanità
Terra trema nel Catanese: scossa di magnitudo 4.5 a Ragalna
Cronaca In primo piano