Comunicati stampa

Taekwondo, 3 argenti e un bronzo per Balestrate e Trappeto all’Eolian Cup di Milazzo

di digitrend
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Incetta di medaglie per l’associazione Asd Le Pantere della Polizia di Balestrate e Trappeto, che ha preso parte sabato e domenica a Milazzo alla competizione interregionale “Eolian Cup”. L’associazione, guidata dal maestro Luigi Guastella e alla presenza del direttore tecnico Rosalinda Sapienza, ha conquistato tre argenti e un bronzo, proseguendo il percorso di crescita registrato nelle ultime uscite pubbliche. Tutti gli atleti sono alunni dell’istituto comprensivo Rettore Evola di Balestrate, che negli anni ha portato avanti un progetto di diffusione della disciplina nelle scuole.

Sono stati oltre 500 gli atleti in gara a Milazzo, suddivisi nelle categorie beginner, children e kids per i più piccoli, cadetti e, infine, master. Impresa sfiorata per Melissa Beccali che nella categoria cadetti ha sfiorato l’oro, cedendo in finale per un solo punto a soli cinque secondi dalla conclusione del round. Dopo il primo posto conquistato nella scorsa edizione a Mazara del Vallo, arriva così un altro risultato di prestigio.

Nella categoria children, argento anche per Sara Musso, protagonista di una controversa finale durante la quale sono state contestate alcune decisioni arbitrali. Argento, nella stessa categoria, anche per Emanuela Vescovo, che in semifinale ha affrontato atlete di maggiore esperienza riuscendo comunque ad arrivare in finale. Entrambe erano soltanto alla seconda competizione ufficiale.

Tra i children si ferma ai quarti di finale il percorso di Federico Santoro, che ha disputato una buona prestazione dopo la positiva prova disputata a Barcellona Pozzo di Gotto. Infine, bronzo tra i beginner per Nathan Zarcone, che ha sfiorato l’accesso alla finale arrendendosi soltanto nel terzo round per differenza di colpi. Ai ragazzi sono giunte le congratulazioni pubbliche del sindaco di Trappeto, Santo Cosentino.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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