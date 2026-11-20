Il Culinary Team Sicilia, squadra ufficiale dell’Unione regionale cuochi siciliani, è pronto a scendere in campo sul palcoscenico internazionale della Culinary World Cup, la Coppa del mondo culinaria in Lussemburgo, una delle più prestigiose competizioni internazionali dedicate all’arte della cucina. L’appuntamento è stato presentato ieri presso il ristorante didattico di Ted a Palermo alla presenza degli allievi, del dirigente generale dell’Istruzione, Vincenzo Cusumano, del capo di gabinetto dell’assessorato alla Formazione e istruzione, Anna Buttafuoco e del direttore dell’ente, Toni Marfia. Hanno partecipato anche l’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, il deputato regionale Gaspare Vitrano e diversi consiglieri comunali. Quest’anno l’Unione cuochi ha scelto di partecipare assieme agli allievi dell’ente Ted Formazione per rappresentare la Sicilia ai campionati mondiali. La squadra è composta dal team manager Liborio Bivona, dai docenti Giovanni Saporito che è anche il capitano, Dario Arena, Fabrizio Di Cara e Toni Ficarotta, da Emily Ingrao, Vittorio Caruso e dagli allievi Paolo Conti, Samuel Cardella, Gabriele Barbaro e Pietro Fava.

“Sono ragazzi pronti per gareggiare in ambito internazionale – ha detto Marfia – si tratta di una esperienza unica che li vedrà confrontarsi con cuochi da tutto il mondo e sono certo che saranno all’altezza della sfida. Molti di questi giovani provengono da contesti sociali complessi, nei quali le opportunità non sono sempre accessibili, ma attraverso i percorsi di Ted hanno avuto la possibilità di scoprire un mestiere e vivere in modo diverso la propria giovinezza”.

La grande novità di questa edizione non è rappresentata soltanto dalla complessità tecnica e dall’ambizione della competizione, bensì da un percorso di crescita condivisa che vede protagonisti docenti e i giovani allievi dell’ente di formazione Ted Formazione.“Offriamo ai giovani l’opportunità di respirare l’atmosfera e la disciplina dei grandi contesti internazionali – afferma Rosario Seidita presidente dell’Unione regionale cuochi siciliani – toccando con mano cosa significhi rigore, passione e lavoro di squadra. Con questa iniziativa non prepariamo solo i piatti per la giuria del Lussemburgo, ma stiamo investendo concretamente sui cuochi di domani”.

Mario Puccio, presidente dell’associazione provinciale cuochi e pasticceri Palermo, aggiunge che “per un giovane che ha incontrato soprattutto difficoltà, scoprire che qualcuno crede in lui può rappresentare la spinta decisiva per tornare a credere in se stesso”.

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