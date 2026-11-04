Tragico incidente, scooter e Panda si scontrano sulla Statale: un 37enne è gravissimo

Un motociclista di 37 anni è in terapia intensiva con prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo lo scontro con un’auto avvenuto sulla Statale di Villagrazia di Carini.

A urtarsi sono state una Fiat Panda e uno scooter Yamaha T-Max. A pagare il prezzo più alto è stato chi guidava il mezzo a due ruote, indicato con le iniziali V.D.A.: le sue condizioni sono apparse critiche fin dai primi istanti.

Rianimato sul posto, poi la corsa a Villa Sofia

Sul luogo dello schianto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno rianimato il ferito prima del trasferimento d’urgenza in ospedale. Al Villa Sofia il 37enne è assistito nel reparto di terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

Cos’è successo davvero sulla Statale?

È la domanda a cui dovranno rispondere i rilievi. Gli agenti della Polizia Municipale lavorano per ricostruire la dinamica esatta dell’impatto e stabilire eventuali responsabilità, mentre sul posto sono presenti anche i Carabinieri. Cause e circostanze della collisione, al momento, non sono state chiarite.

Traffico rallentato durante i soccorsi

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo il tratto interessato. Villagrazia è una frazione del comune di Carini, nel Palermitano.

Finché non arriveranno gli esiti degli accertamenti, restano solo i fatti: due veicoli, pochi istanti e un uomo che lotta in un letto di terapia intensiva.