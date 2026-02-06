Cronaca

Incidente sulla statale 186 a Partinico: scontro tra due auto, un ferito in ospedale

di Redazione Web
Scontro tra due vetture sulla statale 186 a Partinico, all’altezza dell’Eurospin. L’incidente si è verificato intorno alle 21:30 di questa sera e ha coinvolto due veicoli, tra cui una Volkswagen.

Ad avere la peggio il conducente della Volkswagen, trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente illeso l’altro automobilista coinvolto nel sinistro.

Sul posto sono la polizia locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto. Presente anche la ditta M.f. Auto di Magnasco Francesco, incaricata delle operazioni di pulizia del manto stradale e del ripristino della normale circolazione sulle carreggiate.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

