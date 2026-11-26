Una lieve tremore è stato avvertito questa mattina, giovedì 26 novembre, a Marsala, seminando momenti di apprensione tra la popolazione che l’ha distintamente percepita.

Il movimento associabile a onde sismiche, di durata molto breve, ha spinto alcuni istituti scolastici cittadini a evacuare per precauzione gli edifici, facendo uscire all’esterno studenti e personale.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni precise su cosa abbia generato il tremore. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di onde sismiche generate dal brillamento di un ordigno bellico ritrovato qualche giorno fa.

Articolo in aggiornamento