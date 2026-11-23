Un violento scontro tra un’utilitaria e un mezzo pesante ha paralizzato questa mattina un tratto della strada statale 640, in prossimità del bivio per Racalmuto, in direzione Agrigento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell’ordine, mentre restano ancora da chiarire le cause esatte del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, nell’impatto potrebbe essere rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, circostanza al vaglio degli inquirenti per stabilire con precisione la dinamica dello scontro.

Le conseguenze per la vettura sono state pesantissime: dopo l’urto, l’utilitaria si è trasformata in un ammasso di lamiere contorte, tanto da far temere il peggio per chi si trovava alla guida.

Le prime informazioni, però, parlano di un epilogo fortunato: il conducente avrebbe riportato ferite non gravi, un esito che, vista l’entità dei danni al veicolo, appare quasi insperato.

Sul posto sono scattati i soccorsi immediati, con l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, degli operatori sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.