Un passo avanti per la mobilità a Palermo: completato il varo del nuovo ponte Corleone

Si sono concluse stamani le operazioni di varo dell’impalcato di monte, relativo alla carreggiata in direzione Catania, nell’ambito dei lavori Anas per la realizzazione dei ponti laterali sul fiume Oreto.

Nel corso delle operazioni, presenti anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.

La fase conclusiva ha riguardato il posizionamento dell’ultimo macroconcio, denominato M4.

L’operazione, particolarmente delicata – si legge in una nota – , è stata eseguita con la massima precisione, consentendo al nuovo elemento di inserirsi perfettamente tra i conci precedentemente installati.

Con il completamento di quest’ultima fase è stato realizzato il collegamento strutturale tra le spalle lato Trapani e lato Catania, portando così a compimento l’intero impalcato.

“Desidero informare tutti i cittadini – ha dichiarato il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, Nicola Montesano – che le operazioni di varo dell’impalcato di monte, relativo alla carreggiata in direzione Catania dei ponti laterali sul fiume Oreto, si sono concluse positivamente e in piena sicurezza. Come Anas esprimiamo grande soddisfazione per il risultato conseguito, che rappresenta un passaggio fondamentale verso il completamento di un’opera strategica per la mobilità di Palermo e dell’intera area metropolitana”.

Le operazioni – continua la nota – sono state gestite con modalità “stop and go”, limitando le interruzioni della circolazione a soli cinque minuti e senza arrecare particolari disagi agli automobilisti. Nei prossimi giorni proseguiranno le attività di completamento dell’opera, tra cui la chiusura dei giunti e le ultime verifiche strutturali.

“Con l’aggancio dei conci principali dell’impalcato in direzione Catania – afferma il sindaco Lagalla – è stato raggiunto un traguardo fondamentale nella realizzazione dei ponti laterali sul fiume Oreto. Questo importante avanzamento ci consente di confermare che i lavori relativi a questa carreggiata potranno essere completati entro la fine dell’anno, nel rispetto del cronoprogramma. Il risultato di oggi è il frutto della proficua sinergia tra il Comune di Palermo e il suo Assessorato alle Opere pubbliche, la Regione Siciliana, l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e Anas. È una collaborazione istituzionale che sta producendo risultati concreti e che permette di restituire alla città un’opera strategica, attesa da decenni. Manteniamo così un impegno assunto con i cittadini, portando avanti un’infrastruttura fondamentale per migliorare la fluidità della circolazione e i collegamenti in ingresso e in uscita da Palermo, con benefici per la mobilità dell’intera area metropolitana”.

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“Il completamento del varo dell’impalcato in direzione Catania rappresenta un traguardo tecnico di grande rilievo e – aggiunge l’assessore Orlando – conferma il rispetto del cronoprogramma condiviso con Anas. Si tratta di un intervento atteso da molti anni, che entra finalmente nella sua fase conclusiva e che contribuirà a migliorare in maniera significativa la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione su uno degli assi viari più importanti della città. Ringrazio Anas, le imprese impegnate nel cantiere, i tecnici dell’assessorato e tutte le maestranze che hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato, operando con professionalità e adottando soluzioni che hanno consentito di limitare al minimo i disagi per gli automobilisti durante le delicate operazioni di varo. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione le prossime fasi dei lavori, affinché l’opera possa essere completata nei tempi previsti e restituita alla città, offrendo ai cittadini un’infrastruttura moderna, efficiente e strategica per la mobilità di Palermo”.