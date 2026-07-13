Palermo, martedì il varo del terzo concio del Ponte Corleone

Scatta domani, martedì 14 luglio, alle 5 del mattino il varo del terzo concio del nuovo Ponte Corleone. Oggi, lunedì 13 luglio, si svolgerà invece la fase preparatoria di avvicinamento dell’elemento alla spalla del ponte, un’operazione che non toccherà in alcun modo la circolazione veicolare.

Le lavorazioni più delicate sono state programmate di proposito nelle ore diurne. Anas ha scelto di evitare la notte per garantire condizioni di piena visibilità durante le fasi di tesatura e pontaggio, considerate tra le più rischiose per gli operai in cantiere.

Per portare a termine il varo in sicurezza, sarà inevitabile chiudere temporaneamente la carreggiata di viale della Regione Siciliana coinvolta nei lavori. A gestire la viabilità nel tratto interessato sarà la Polizia Municipale.

Un precedente rassicurante arriva dalla settimana scorsa: la chiusura disposta per il posizionamento del secondo concio, sulla corsia in direzione Catania, era scattata alle 10 del mattino ed era durata appena 6 minuti.

Mentre si lavora al varo del terzo concio, sul fronte opposto proseguiranno di notte anche le operazioni di montaggio delle lastre prefabbricate della corsia in direzione Trapani, per non interferire con le attività diurne sull’altra carreggiata.

L’intervento, curato da Anas come soggetto attuatore per conto del Comune di Palermo e finanziato dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, va ben oltre i confini cittadini. Chiunque si sposti tra Trapani e Catania, Messina o la Sicilia orientale, infatti, è costretto a transitare sulla circonvallazione palermitana, rendendo quel tratto un nodo cruciale per l’intera rete viaria dell’Isola.

Il cronoprogramma prevede il varo distribuito su cinque giornate complessive. I lavori erano partiti alle 4.30 della notte del 9 luglio con il posizionamento del macro-concio “Stampella”, seguito dalla rotazione di 180 gradi della gru per predisporre le fasi successive.

Nei prossimi giorni si procederà con il varo degli altri macro-conci dell’impalcato e con le operazioni finali di assemblaggio. Anas ha assicurato che continuerà a fornire aggiornamenti tempestivi, invitando gli automobilisti a pianificare gli spostamenti in base alle modifiche temporanee alla viabilità.