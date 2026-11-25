Il forte vento che sta interessando Palermo ha costretto l’Anas a rinviare alcune operazioni in programma sul cantiere del Ponte Corleone. Il sollevamento e il posizionamento del macroconcio C1-C4 dell’impalcato in direzione Trapani, inizialmente previsti per la giornata di domani, giovedì 26 novembre, sono stati spostati a venerdì 27, con inizio alle 5.30 del mattino.

Slitta anche il secondo varo

Il rinvio si ripercuote a cascata anche sulla seconda fase dei lavori: il varo del macroconcio C5-C6, originariamente fissato per sabato 28 novembre, è stato riprogrammato per lunedì 30, sempre a partire dalle 5.30. L’Anas precisa che entrambi gli interventi resteranno comunque subordinati all’andamento delle condizioni meteorologiche, che potrebbero richiedere ulteriori aggiustamenti al calendario.

Traffico regolato a singhiozzo sulla Palermo-Trapani

Nelle due giornate interessate dai lavori, gli automobilisti dovranno fare i conti con rallentamenti sulla carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, in direzione Trapani. La circolazione sarà gestita con il sistema “stop and go”, con stop temporanei legati esclusivamente alle manovre della gru e al posizionamento degli elementi strutturali del ponte.