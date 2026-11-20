Proseguono i lavori per il raddoppio del Ponte Corleone. Un nuovo passaggio importante è previsto dal 23 al 28 novembre con il varo dell’impalcato del ponte laterale lato valle, in direzione Trapani.

«Il raddoppio del Ponte Corleone rappresenta un’opera strategica per Palermo e un investimento fondamentale per il futuro della città. Interveniamo su uno dei nodi più delicati della viabilità cittadina, con l’obiettivo di aumentare la capacità di transito, migliorare i collegamenti e rendere più efficiente la circolazione lungo viale Regione Siciliana», dichiarano il Sindaco Roberto Lagalla e l’Assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando.

«Siamo consapevoli dei temporanei disagi per gli automobilisti, ma stiamo lavorando per consegnare alla città un’infrastruttura moderna, sicura e adeguata alle esigenze di mobilità di una città metropolitana. Un intervento atteso che consentirà di affrontare una delle criticità storiche della rete viaria palermitana», concludono.

Le operazioni di varo si svolgeranno lunedì 23, giovedì 26 e sabato 28 novembre, con inizio alle ore 5:30. Per consentire il posizionamento degli elementi strutturali con gru di grandi dimensioni, saranno introdotti restringimenti della carreggiata e temporanee interruzioni del traffico in direzione Trapani, con modalità «stop and go» e la presenza di movieri in coordinamento con la Polizia Municipale.

L’Amministrazione invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e, ove possibile, a programmare percorsi alternativi.