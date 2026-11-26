Un’auto con quattro giovani a bordo è finita fuori strada questa mattina, giovedì 26 novembre, lungo la strada provinciale 21, a breve distanza dall’aeroporto di Trapani Birgi. L’incidente si è verificato intorno alle 7, con uno degli occupanti che ha riportato conseguenze più serie rispetto agli altri tre, usciti illesi dall’impatto.

I primi soccorsi sono stati prestati dal personale e da alcuni passeggeri di un autobus dell’Autoservizi Salemi, che transitava sulla provinciale pochi istanti dopo l’uscita di strada del veicolo.

Il mezzo è uscito dalla carreggiata senza ribaltarsi, fermandosi a pochi metri da un tratto di guardrail risultato danneggiato. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente: tra le ipotesi al vaglio, la strada resa scivolosa dalla pioggia, che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.