Momenti di apprensione questa mattina in piazza Borsa, a Palermo, dove uno scooter parcheggiato in modo anomalo nei pressi dell’abitazione di un magistrato ha fatto scattare un vasto dispiegamento di forze dell’ordine. Il mezzo si trovava in un’area dove la sosta non è consentita, dettaglio che ha insospettito chi ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, artificieri, agenti della polizia municipale e vigili del fuoco, che hanno transennato l’area per avviare i controlli di sicurezza sul motociclo.

Nel corso delle verifiche gli investigatori sono riusciti a risalire al proprietario dello scooter. Gli accertamenti degli artificieri hanno escluso qualunque pericolo e il mezzo è stato riconsegnato al legittimo titolare: si è trattato, ancora una volta, di un falso allarme.

Non è un episodio isolato: pochi giorni fa una situazione analoga si era verificata in via Villaermosa, dove un sospetto pacco bomba aveva fatto scattare l’allerta nei pressi dell’abitazione di un altro magistrato, rivelandosi poi anch’esso infondato.

Due segnalazioni ravvicinate, entrambe nei dintorni di abitazioni di magistrati ed entrambe concluse senza conseguenze, tengono comunque alta la soglia di attenzione delle forze dell’ordine, pronte a intervenire con la massima cautela anche quando l’esito si rivela, come in questi casi, un nulla di fatto.