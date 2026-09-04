Cronaca

Trema la terra in Sicilia settentrionale: scossa di terremoto all’alba

di Redazione Web
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terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 ha interessato questa mattina l’area costiera di Caronia, in provincia di Messina. L’evento sismico è stato registrato alle 05.23 (ora italiana) del 4 settembre 2026.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, che ha localizzato l’evento, l’epicentro è stato individuato a circa 6 chilometri a est del centro abitato di Caronia, alle coordinate geografiche 38.0123 di latitudine e 14.5098 di longitudine. Il sisma è stato rilevato a una profondità di 9 chilometri.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone riconducibili alla scossa.

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