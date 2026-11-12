Allarme bomba a raffica: tre scuole evacuate tra Palermo e provincia

Tre allarmi bomba in meno di un’ora hanno scosso questa mattina Palermo e la sua provincia, costringendo altrettante scuole a evacuare in sequenza: il liceo classico Umberto nel capoluogo, l’istituto “Francesco Riso” a Isola delle Femmine e il plesso “Gaetano Longo” a Capaci.

Il primo caso è scattato intorno alle 10:30 a Isola delle Femmine, dove è stato segnalato un allarme bomba presso l’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Riso”. L’edificio è stato fatto evacuare e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Stazione locale per le verifiche di rito, mentre fuori dai cancelli si sono radunati diversi genitori in attesa di notizie.

Capaci, un’altra scuola evacuata poco dopo

A distanza di pochi minuti, intorno alle 11:00, una nuova segnalazione ha riguardato il plesso “Gaetano Longo” di via Kennedy a Capaci, che ospita la scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “Biagio Siciliano – Alcide De Gasperi”. Anche in questo caso alunni e personale sono stati fatti uscire e numerosi genitori sono accorsi davanti all’istituto per riprendere i figli.

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I Carabinieri del Comando Stazione di Capaci sono intervenuti per gli accertamenti, ancora in corso. Al momento non è chiaro se la segnalazione sia collegata a quanto avvenuto poco prima a Isola delle Femmine.

Anche il liceo classico Umberto di Palermo è stato evacuato questa mattina, dopo l’arrivo di una mail da un indirizzo sconosciuto che annunciava una strage di alunni e personale fissata per le 10:50. Nella nota inviata alle famiglie, la scuola ha spiegato: «Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa».