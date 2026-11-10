Notte di paura

Incendio nella notte a Castellammare del Golfo: evacuate alcune abitazioni

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Incendio nella notte a Castellammare del Golfo: evacuate alcune abitazioni

Notte di paura e di lavoro senza sosta per i soccorritori a Castellammare del Golfo, dove un vasto incendio boschivo ha interessato la zona di contrada Bocca della Carruba. La segnalazione è arrivata nelle ore piccole e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto a partire dalle 2.30.
Cinque squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attualmente impegnate nelle operazioni, supportate dagli uomini della Forestale, nel tentativo di arginare le fiamme e scongiurare che il fronte del fuoco si estenda ulteriormente.

Particolare attenzione è stata riservata alle case della contrada, dove per motivi precauzionali alcune famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni, in attesa che l’emergenza rientri e che il rogo venga definitivamente domato.

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