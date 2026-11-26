Ventidue persone rischiano il rinvio a giudizio a Caltanissetta per un presunto sistema di contratti d’affitto fittizi utilizzato per ottenere residenze fasulle e accedere indebitamente al reddito di cittadinanza. Tra gli indagati figurano quattro ispettori della polizia municipale, un dipendente dell’anagrafe, la titolare di un’agenzia di disbrigo pratiche, tre proprietari di immobili e circa dieci cittadini stranieri.

Secondo quanto ricostruito dalla procura, undici persone avrebbero ottenuto la residenza in città attraverso contratti di locazione mai realmente esistiti, supportati da controlli solo apparenti.

Il pm Chiara Benfante ha formulato undici capi d’imputazione che vanno dal falso in atto pubblico, materiale e ideologico, alle false dichiarazioni per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, fino all’accesso abusivo a un sistema informatico.

Il meccanismo ipotizzato dagli inquirenti seguirebbe sempre lo stesso schema: i proprietari di casa avrebbero firmato con cittadini stranieri contratti d’affitto esistenti solo sulla carta, sulla base dei quali i presunti inquilini avrebbero poi richiesto e ottenuto il trasferimento della residenza. Le verifiche che avrebbero dovuto essere effettuate dai vigili urbani, secondo l’accusa, non sarebbero invece mai state svolte.

Il sistema avrebbe permesso, da un lato, a una venticinquenne nissena di beneficiare del reddito di cittadinanza e, dall’altro, agli stranieri coinvolti di regolarizzare la propria posizione, ottenendo permessi di soggiorno e accesso a servizi e prestazioni. I fatti contestati si collocano in un arco temporale compreso tra il 25 maggio 2021 e il 2 gennaio 2023.