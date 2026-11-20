Una donna di 31 anni, madre di un bambino, risulta irreperibile da questa mattina a Caltanissetta. Si chiama Federica Debole e si sarebbe allontanata volontariamente dalla propria abitazione, senza più dare notizie di sé. Sul posto sono scattate immediatamente le ricerche, che vedono impegnati polizia, carabinieri, vigili del fuoco e altri reparti delle forze dell’ordine.

A rendere ancora più delicata la vicenda è un particolare emerso nelle prime ricostruzioni: prima di uscire di casa, la 31enne avrebbe lasciato un biglietto al marito. Un dettaglio che ha fatto crescere la preoccupazione per la sua sicurezza, al punto da far scattare un dispositivo di ricerca su più fronti.

Al momento gli inquirenti non dispongono di elementi certi su dove la donna possa trovarsi né su quale direzione abbia preso una volta lasciata l’abitazione. Le ricerche, partite nelle prime ore della giornata, proseguono senza sosta nel tentativo di rintracciarla il prima possibile.