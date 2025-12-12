Cronaca

Morta dopo una lunga malattia la ricercatrice e mamma Giovanna Brunetti: funerali a Terrasini

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Giovanna Brunetti

Due comunità unite nel dolore per una perdita prematura. Terrasini e l’Università degli Studi di Palermo piangono la scomparsa di Giovanna Brunetti, stimata ricercatrice dell’Ateneo palermitano, venuta a mancare al termine di una lunga battaglia contro una malattia incurabile.

La notizia ha scosso profondamente gli ambienti accademici di Viale delle Scienze. Attraverso una nota ufficiale, l’Università ha voluto esprimere il proprio cordoglio, ricordando con affetto la dedizione della dottoressa. I colleghi della Scuola di Medicina ne hanno elogiato non solo la professionalità, ma soprattutto la tenacia: Giovanna, infatti, ha continuato a lavorare sodo per il conseguimento del dottorato, inseguendo i suoi obiettivi accademici con forza nonostante l’avanzare della patologia. “Alla famiglia e ai suoi cari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore”, si legge nel messaggio diffuso dai colleghi.

L’ultimo saluto è stato dato presso la Chiesa Madre di Terrasini, città d’origine della ricercatrice. Il sindaco Giosuè Maniaci ha voluto renderle omaggio con parole toccanti, definendola una “leonessa” per il modo in cui ha affrontato le avversità. “Giovanna era una persona buona, una madre affettuosa e una studiosa curiosa della vita”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come, anche nei momenti più bui, la donna non abbia mai perso il sorriso e la gentilezza verso il prossimo.

Al cordoglio si è unita anche l’amministrazione comunale della vicina Cinisi. Il sindaco Vera Abbate ha manifestato la vicinanza della propria comunità alla famiglia Brunetti-D’Anna, parlando di una “giovane donna stimata e apprezzata” la cui assenza lascia un vuoto incolmabile tra quanti l’hanno conosciuta.

News suggerite per te:

  1. Terrasini, morto Carlo Orlando: era il gestore dello storico Sea Club di Cala Rossa
  2. Tragedia in Sicilia, morto il piccolo Diego: lottava contro una brutta malattia a soli 5 anni
  3. Omicidio Taormina, camera ardente al PalaOreto: giovedì i funerali del 21enne in Cattedrale
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Oltre 150.000 vaccini antinfluenzali somministrati in provincia di Palermo
Cronaca
Morto a 28 anni il calciatore siciliano Cristian Desi: lascia la moglie incinta
Cronaca In primo piano
Incidente in via dell’Olimpo: auto si ribalta dopo l’impatto, donna ferita in codice rosso
Cronaca
Atto vandalico contro Zangaloro: incendio distrugge il negozio
Cronaca
Dramma in mare: accusa un malore mentre pesca e muore a 28 anni
Cronaca