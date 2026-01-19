Piana degli Albanesi a lutto: lo schianto sulla Palermo-Sciacca si porta via Giovanni Schirò

Un nuovo incidente mortale insanguina la Statale 624 Palermo-Sciacca, tristemente nota per la sua pericolosità. Intorno all’1:30 di questa notte, all’altezza dello svincolo per San Giuseppe Jato, ha perso la vita Giovanni Schirò, 38 anni, originario di Piana degli Albanesi. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.

Dalle prime ricostruzioni, l’impatto ha coinvolto due vetture: una Nissan Micra, condotta dalla vittima, e una Fiat 500. Lo scontro è stato violentissimo e per Schirò non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo tra le lamiere della sua auto. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente della Fiat 500, un uomo di 42 anni trasportato d’urgenza all’ospedale di Partinico. Per estrarre le persone coinvolte dagli abitacoli è stato necessario il complesso intervento dei Vigili del Fuoco.

La tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza della “Scorrimento Veloce”, arteria fondamentale per il collegamento tra il capoluogo e la provincia, da tempo al centro di polemiche e richieste di manutenzione urgente all’Anas per migliorare visibilità e asfalto.

La notizia della morte di Giovanni ha sconvolto la comunità di Piana degli Albanesi. Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio, tra cui spicca la commovente lettera di un amico d’infanzia, che ricorda Giovanni come un ragazzo “buono, generoso e sincero”, cresciuto troppo in fretta dopo la perdita del padre “Minu”.

“Mi piace immaginare che stanotte tuo padre sia tornato a prenderti con la sua vecchia Opel” scrive l’amico in un post divenuto virale tra i conoscenti, rievocando i pomeriggi passati insieme, le prime guide e i panini divisi sotto casa. Un ritratto che restituisce l’immagine di un uomo che, nonostante le difficoltà della vita, era rimasto un punto di riferimento per chi lo conosceva.

“Un giovane arbreshë un amico di tutti questa notte ha lasciato per sempre questo mondo in una strada maledetta la Palermo Sciacca, siamo tutti sconvolti da questa terribile notizia. Alla mamma alla sorella e tutta la sua famiglia esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento di dolore .

Ciao Giovanni R.i.p”. Questa la nota della Pro loco di Piana degli Albanesi.