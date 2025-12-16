Cronaca

Addio a Sofia, morta a 15 anni dopo una lunga malattia: lutto nel Palermitano

Un dolore immenso ha colpito questa mattina la comunità di Carini. Dopo una lunga battaglia contro una terribile malattia, si è spenta la giovane Sofia Domenica Lupo, che aveva appena 15 anni.

Sofia ha affrontato la malattia con un coraggio straordinario, senza mai perdere il sorriso e la positività che la caratterizzavano. Amava leggere e scrivere, e lascia un ricordo indelebile nel cuore dei familiari e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla durante questo breve ma intenso cammino.

In sua memoria, e per sostenere chi ogni giorno combatte contro questa malattia attraverso la ricerca, la famiglia ha chiesto che al posto dei fiori vengano fatte donazioni al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Civico” di Palermo, diretto dal dottor Paolo D’Angelo.

L’ultimo saluto a Sofia si terrà domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 15:00 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Piano Agliastrelli.

