Mettere in rete chi, ogni giorno, vive ed affronta le problematiche della città nel silenzio delle opere di volontariato: Azione Palermo lancia il dipartimento per il Terzo Settore. «Azione riconosce alle realtà dell’associazionismo palermitano grandi competenze: nel leggere i territori, nel saper progettare, nella capacità di superare ostacoli, nella motivazione del proprio operato», spiega Roberto Lannino, segretario provinciale del partito. «Ed è proprio questa straordinaria motivazione e abnegazione che vogliamo intercettare: donne e uomini che da anni non si arrendono a degrado e difficoltà logistiche ed economiche, volontarie e volontari capaci di essere luce per quartieri e comunità della nostra Palermo, possono già oggi rappresentare la scintilla per la rinascita sociale e culturale di questa città». A coordinare il dipartimento sarà Manfredi Sacco, palermitano da sempre impegnato nell’associazionismo in città: «Vogliamo iniziare una cammino di conoscenza, ascolto e relazione con tutte le realtà associative che vorranno offrire il proprio contributo in termini di idee, visioni, proposte», spiega Sacco. «Associazioni e movimenti, che conoscono Palermo meglio della politica, non possono e non devono rimanere slegati e distanti dalle sedi istituzionali. Vogliamo essere un canale “sicuro” di partecipazione, mettendo al centro la fiducia che vogliamo meritare nel poter rappresentare ogni istanza e ogni desiderio di futuro migliore per Palermo».

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/