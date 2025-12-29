Meteo Sicilia, scatta l’allerta gialla del Dipartimento di Protezione civile

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, martedì 30 dicembre 2025. Per la giornata di domani, sul territorio palermitano è su tutta la Sicilia settentrionale è prevista allerta gialla.

Previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su zone occidentali settentrionali e meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su zone tirreniche e nord-orientali.

Piogge ma anche freddo per la giornata di San Silvestro.