Meteo

Meteo Sicilia, scatta l’allerta gialla del Dipartimento di Protezione civile

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, martedì 30 dicembre 2025. Per la giornata di domani, sul territorio palermitano è su tutta la Sicilia settentrionale è prevista allerta gialla.

Previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su zone occidentali settentrionali e meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su zone tirreniche e nord-orientali.

Piogge ma anche freddo per la giornata di San Silvestro.

 

News suggerite per te:

  1. Maltempo in Sicilia, allerta meteo gialla della Protezione Civile
  2. Maltempo in Sicilia, scatta l’allerta meteo gialla
  3. Maltempo, la Protezione Civile dirama l’allerta meteo: la Sicilia si prepara a una notte di piogge e temporali
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Firmano i nuovi vigili urbani a Palermo: cerimonia al Garibaldi, operativi entro il 2026
Economia&Lavoro
Tragedia a Palermo, donna trovata morta in casa
Cronaca
Terrore a Palermo, uomo tenta di accoltellare donna incinta e figlia piccola sul tram
Cronaca
Cagnolino preso a mazzate a Palermo, è in fin di vita
Cronaca
L’aeroporto di Palermo chiude il 2025 con 9,2 milioni di passeggeri
Economia&Lavoro