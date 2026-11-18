Bastano pochi secondi perché una discussione su un parcheggio si trasformi in violenza. È successo nella piazzetta di via Spinuzza, tra il Teatro Massimo e via Roma, dove un automobilista di 69 anni è finito in ospedale con la faccia tumefatta e la bocca sanguinante dopo una colluttazione con un ristoratore della zona.

L’uomo era appena arrivato nella piazza quando, per motivi ancora da ricostruire, avrebbe avuto un battibecco con una ragazza che lavora in una delle attività del posto. A quel punto sarebbe intervenuto il padre della giovane, titolare di un ristorante, per difenderla. Lo scontro, inizialmente solo verbale, è degenerato in pochi istanti.

Il confronto tra il 69enne e il ristoratore sarebbe presto sfociato in una colluttazione. Non è ancora chiaro se le lesioni riportate dall’automobilista siano conseguenza diretta dei colpi ricevuti o di una caduta causata dalla fisicità dell’aggressione.

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Sul posto sono intervenute le volanti della polizia insieme ai sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo trasportandolo al Civico. Gli accertamenti al pronto soccorso hanno accertato una frattura delle ossa nasali e una ferita al labbro, richiusa con alcuni punti di sutura.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno identificato entrambi gli uomini coinvolti, invitandoli a sporgere denuncia. Ora si attende che la vicenda giudiziaria faccia luce sulla dinamica esatta di quanto accaduto in piazzetta.