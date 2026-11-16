Tentato omicidio a Palermo, accoltella il rivale in amore e tenta di ucciderlo: arrestato 20enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza a seguito di una rapida attività d’indagine hanno arrestato un 20enne palermitano e al denunciato in stato di libertà di altri due giovani, rispettivamente di 19 e 18 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili a vario titolo di tentato omicidio in concorso.

L’intervento dei militari dell’Arma, ha visto operare congiuntamente il Nucleo Operativo, il Nucleo Radiomobile del Gruppo di Palermo e le Stazioni di Piazza Marina, Oreto, Brancaccio e Villagrazia ed è scattato in seguito a una violenta aggressione avvenuta in via Rosario Gregorio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso l’analisi immediata delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’escussione di alcuni testimoni, il 20enne, in compagnia dei due complici, avrebbe affrontato la vittima 19enne, colpendolo all’addome con un coltello “a farfalla” dotato di una lama lunga circa dieci centimetri.

Dopo l’aggressione, il gruppo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La vittima, che non versa in pericolo di vita, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

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Le serrate ricerche avviate dai Carabinieri hanno permesso di rintracciare i tre giovani in breve tempo. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del 20enne, i militari hanno rinvenuto e sequestrato l’arma verosimilmente utilizzata per il delitto, con ancora tracce di sangue, oltre agli indumenti indossati durante l’aggressione e ai telefoni cellulari di tutti i soggetti coinvolti.

Gli accertamenti investigativi hanno inoltre consentito di delineare il movente dell’azione delittuosa, riconducibile a ragioni di gelosia legate a una passata relazione sentimentale intercorsa tra la vittima e una 25enne palermitana, attuale fidanzata dell’arrestato.

L’indagato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato associato presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo in attesa dell’udienza di convalida mentre, i due giovani complici, sono stati denunciati a piede libero.