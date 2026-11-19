Un pilota siciliano al comando delle Frecce Tricolori, proprio mentre la pattuglia si prepara al cambio generazionale più importante degli ultimi decenni. Il tenente colonnello Pierluigi Raspa, originario di Roccalumera, in provincia di Messina, è il nuovo comandante del 313° Gruppo di addestramento acrobatico dell’Aeronautica Militare.

Il passaggio di consegne con il comandante uscente, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, si è svolto ieri mattina. Raspa diventa così il ventisettesimo comandante della Pattuglia acrobatica nazionale dalla sua costituzione, avvenuta nel 1961.

Per l’ufficiale siciliano si apre una fase particolarmente delicata e strategica. Sarà lui a guidare le Frecce Tricolori nella transizione dall’attuale MB-339 al nuovo M-346 Pan, il velivolo chiamato a raccogliere l’eredità dell’aereo che per decenni ha contraddistinto le esibizioni della formazione italiana.

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I primi esemplari del nuovo mezzo sono attesi per la primavera del 2027. La prossima stagione acrobatica si svolgerà ancora con gli MB-339, mentre l’addestramento sul nuovo aereo prenderà il via solo in un secondo momento.

A Rivolto, in provincia di Udine, è previsto l’arrivo di 15 velivoli nell’arco di circa un anno e mezzo.

Raspa, del resto, conosce bene la realtà della Pattuglia acrobatica nazionale. Entrato nelle Frecce Tricolori nel 2017, dopo l’esperienza al 155° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi, nella stagione 2026 ha ricoperto il ruolo di Pony 1, guidando la formazione durante le manovre in volo. Con il nuovo incarico assumerà invece il ruolo di Pony 0, il comandante che durante le manifestazioni coordina da terra l’attività della pattuglia.