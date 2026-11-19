Da quattro settimane di terapia a sole cinque sedute, completabili in appena sette giorni. È il risultato che la Casa di Cura Macchiarella di Palermo è già in grado di offrire ai pazienti oncologici grazie a Elekta Evo, il nuovo acceleratore lineare per la radioterapia, primo macchinario del suo genere in funzione nel Sud Italia.

Il dispositivo è già operativo e ha trattato i primi pazienti affetti da tumori della prostata, del retto e dell’area ginecologica. La presentazione ufficiale è fissata per il 3 dicembre, alle ore 13, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali, oltre che del mondo sanitario e accademico. Tra i presenti figureranno il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il dirigente generale del Dipartimento regionale delle Attività produttive, Dario Cartabellotta.

Intelligenza artificiale al servizio della precisione

Elekta Evo si avvale di sofisticati software di intelligenza artificiale per erogare trattamenti personalizzati, azzerando le variabili anatomiche che possono cambiare giorno dopo giorno. «La Casa di Cura si è dotata di un nuovo acceleratore lineare, il primo nel Sud Italia», spiega il dott. Ivan Fazio, responsabile dell’U.F. di Radioterapia. «È un fiore all’occhiello che ci consentirà di offrire ai pazienti oncologici prestazioni disponibili in pochissimi centri in Italia, con l’obiettivo di ridurre gli effetti collaterali e favorire una migliore riuscita del trattamento. Nei casi in cui sia indicato, il vantaggio più rilevante è la possibilità di ridurre il percorso terapeutico da circa quattro settimane a cinque sedute, completabili nell’arco di una settimana, mantenendo elevati standard di efficacia e sicurezza».

Il supporto dell’intelligenza artificiale non si ferma all’erogazione del trattamento, ma accompagna anche le fasi di pianificazione e verifica. Gli algoritmi di deep learning del sistema Iris intervengono nell’elaborazione delle immagini e nella definizione dei contorni degli organi, mentre un sistema di calcolo basato su GPU permette di elaborare la distribuzione della dose. Prima di ogni erogazione, il fisico medico verifica comunque l’accuratezza del piano attraverso i sistemi di controllo tradizionali, affiancati da nuovi strumenti di verifica.

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«L’intelligenza artificiale ha un ruolo importante nel lavoro della fisica sanitaria», osserva il dott. Giorgio Collura, fisico medico della struttura. «Il sistema elabora le immagini acquisite mentre il paziente è sul lettino di terapia e ricostruisce quotidianamente i contorni degli organi. Grazie a software evoluti, è possibile ricalcolare ogni giorno la distribuzione della dose da erogare. Un’operazione che fino a qualche settimana fa richiedeva tempi lunghi e non consentiva di adattare quotidianamente la dose».

Un investimento che guarda al futuro

L’arrivo di Elekta Evo si colloca all’interno di un percorso più ampio di innovazione tecnologica avviato dalla Casa di Cura Macchiarella, che interessa anche la medicina nucleare e la diagnostica per immagini.

«La Casa di Cura Macchiarella ha sempre sviluppato progetti innovativi, con particolare attenzione alle tecnologie e ai settori in cui opera», dichiara il dott. Vittorio Biagio Macchiarella, presidente della struttura. «Grazie alla collaborazione con l’Assessorato regionale delle Attività produttive abbiamo introdotto Elekta Evo, che consente di gestire trattamenti personalizzati e adattativi. È inoltre in corso la realizzazione di un nuovo centro, che ospiterà altri due bunker per la radioterapia, un servizio di medicina nucleare con PET-TC e nuove apparecchiature per la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica. Il progetto è sviluppato con il supporto di Invitalia».

Un investimento che, nelle intenzioni della struttura, punta a consolidare Palermo come polo d’avanguardia per la cura oncologica nel Sud Italia, con ricadute attese anche sui tempi e sulla qualità dei percorsi terapeutici dei prossimi anni.