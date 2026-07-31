Palermo, il ponte Corleone verso le 4 corsie: varato il ponte laterale

Il ponte Corleone si avvicina al traguardo. Nella mattinata di oggi si è concluso a Palermo il varo dell’impalcato del ponte laterale in direzione Catania, un passaggio chiave dei lavori che porteranno l’infrastruttura a quattro corsie per ogni senso di marcia.

Le operazioni, in programma inizialmente per le 5:30, sono partite alle 8:00 a causa di un guasto alla gru che ha richiesto la sostituzione di un pezzo.

Nonostante lo slittamento e la coincidenza con l’ora di punta, i disagi per il traffico sono stati contenuti: il varo si è concluso in pochi minuti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

Durante le manovre è stata necessaria una sola breve interruzione della circolazione lungo viale Regione Siciliana, in direzione Catania. Il coordinamento tra il personale del cantiere e la Polizia Municipale ha permesso di limitare al minimo i disagi per gli automobilisti.

Il varo dell’impalcato rappresenta solo una delle fasi previste. Con la struttura ormai posizionata, Anas procederà ora con l’ancoraggio e la posa dell’asfalto, interventi che stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma.

«Con queste ulteriori attività si conclude il varo della bretella in direzione Catania del ponte Corleone, un risultato storico che certifica il grande lavoro svolto da tutti i soggetti interessati», hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando.

«Un’opera strategica per la città, attesa da anni, raggiunge oggi un passaggio fondamentale verso il completamento dell’intervento e consentirà di migliorare la sicurezza e la funzionalità di uno degli assi viari più importanti di Palermo. Questo traguardo è il frutto della collaborazione istituzionale tra il Comune di Palermo, il Commissario di Governo, ANAS quale soggetto attuatore dell’intervento e la Regione Siciliana, che ha finanziato l’opera, insieme a tutti i tecnici e agli operatori impegnati nella realizzazione».

Anas ha fatto sapere che continuerà a fornire aggiornamenti tempestivi sull’avanzamento dei lavori, in vista delle prossime fasi che porteranno al completamento dell’opera.