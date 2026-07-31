PalermoTrasporti

Palermo, il ponte Corleone verso le 4 corsie: varato il ponte laterale

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Il ponte Corleone si avvicina al traguardo. Nella mattinata di oggi si è concluso a Palermo il varo dell’impalcato del ponte laterale in direzione Catania, un passaggio chiave dei lavori che porteranno l’infrastruttura a quattro corsie per ogni senso di marcia.

Le operazioni, in programma inizialmente per le 5:30, sono partite alle 8:00 a causa di un guasto alla gru che ha richiesto la sostituzione di un pezzo.

Nonostante lo slittamento e la coincidenza con l’ora di punta, i disagi per il traffico sono stati contenuti: il varo si è concluso in pochi minuti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

Durante le manovre è stata necessaria una sola breve interruzione della circolazione lungo viale Regione Siciliana, in direzione Catania. Il coordinamento tra il personale del cantiere e la Polizia Municipale ha permesso di limitare al minimo i disagi per gli automobilisti.

Il varo dell’impalcato rappresenta solo una delle fasi previste. Con la struttura ormai posizionata, Anas procederà ora con l’ancoraggio e la posa dell’asfalto, interventi che stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma.

«Con queste ulteriori attività si conclude il varo della bretella in direzione Catania del ponte Corleone, un risultato storico che certifica il grande lavoro svolto da tutti i soggetti interessati», hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando.

«Un’opera strategica per la città, attesa da anni, raggiunge oggi un passaggio fondamentale verso il completamento dell’intervento e consentirà di migliorare la sicurezza e la funzionalità di uno degli assi viari più importanti di Palermo. Questo traguardo è il frutto della collaborazione istituzionale tra il Comune di Palermo, il Commissario di Governo, ANAS quale soggetto attuatore dell’intervento e la Regione Siciliana, che ha finanziato l’opera, insieme a tutti i tecnici e agli operatori impegnati nella realizzazione».

Anas ha fatto sapere che continuerà a fornire aggiornamenti tempestivi sull’avanzamento dei lavori, in vista delle prossime fasi che porteranno al completamento dell’opera.

Consigliati per te

  1. Meno cantieri fantasma e meno corsie ridotte: la A19 Palermo-Catania torna lentamente a respirare
  2. Ponte Corleone blindato fino a dicembre: Palermo prepara mesi di traffico stravolto
  3. Palermo, arriva il momento clou: si varano i ponti laterali del Ponte Corleone
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Scontro tra moto nella notte: addio alla piccola Alessandra, 14 anni
Cronaca Palermo
Bici elettriche modificate, scatta il sequestro: erano diventate ciclomotori
Catania Cronaca
Palermo, furto in un panificio dello Zen: recuperata refurtiva e droga
Cronaca Palermo
Pistunina, trovato primo corpo tra le macerie della palazzina crollata
Cronaca Messina
Fuga in moto, droga in auto e allacci abusivi: la maxi operazione dei Carabinieri a Palermo
Cronaca Palermo