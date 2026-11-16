Drammatico incidente sul lavoro, auto gru si ribalta, due operai feriti, uno grave

Due operai sono rimasti feriti nel pomeriggio di oggi a Lentini, nel Siracusano, dopo il ribaltamento dell’autogru su cui stavano lavorando. L’incidente si è verificato poco prima delle 14 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due uomini dalle lamiere del mezzo. Entrambi sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania: uno dei due versa in prognosi riservata.

Il cedimento del marciapiede e la caduta del cestello

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore successive al fatto, i due operai si trovavano all’interno del cestello dell’autogru per eseguire alcuni interventi su un edificio del centro cittadino. Per cause ancora da chiarire, il mezzo ha improvvisamente perso stabilità e si è rovesciato, facendo precipitare i lavoratori per oltre dieci metri. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, a cedere sarebbe stato il marciapiede sottostante, che non avrebbe retto al peso dell’autogru durante le operazioni.

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Soccorsi e accertamenti sul posto

Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre di soccorso. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberare i due operai rimasti incastrati tra le lamiere del cestello, mentre il personale sanitario ha disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso Catania, data la gravità delle condizioni di uno dei due feriti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.

Le indagini dei militari dovrannno chiarire le cause del cedimento e verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza previste per questo tipo di lavorazioni in quota. Resta da definire anche l’esatta dinamica della caduta e le condizioni cliniche dei due operai coinvolti, mentre a Lentini cresce l’apprensione per l’accaduto.