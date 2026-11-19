Un piccolo registratore nascosto nello zaino, portato all’asilo ogni giorno per settimane. È bastato questo, secondo quanto racconta una madre palermitana, per far emergere frasi che l’hanno spinta a presentare querela contro le insegnanti della figlia per presunti maltrattamenti.

Tutto sarebbe partito da alcuni atteggiamenti insoliti notati nella bambina nelle ultime settimane. Insospettita, la donna avrebbe deciso di registrare quanto accadeva in aula, per poi ascoltare con attenzione il contenuto degli audio.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, nelle registrazioni si sentirebbe una voce dire «vieni, guarda che ti do», a cui un’altra insegnante avrebbe risposto «sì, un pugno in bocca». In un altro passaggio, di fronte all’ipotesi che un bambino potesse scottarsi con il fornello della mensa, un’educatrice avrebbe reagito ridacchiando e commentando: «pazienza, è stato un incidente».

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Dopo aver ascoltato gli audio, la madre avrebbe prima affrontato personalmente le maestre per chiedere chiarimenti, scegliendo poi di presentarsi in caserma per formalizzare la querela. Le insegnanti coinvolte respingono però ogni accusa, dichiarando di amare i bambini che seguono, e l’istituto ha a sua volta sporto denuncia nei confronti della madre.

La vicenda ha spaccato le famiglie del quartiere, con il caso finito anche sui social, soprattutto su TikTok. Diversi genitori che frequentano la struttura da tempo hanno preso pubblicamente posizione, assicurando di non aver mai notato segnali di maltrattamenti o insulti verso i propri figli. Resta ora da capire se gli accertamenti degli inquirenti confermeranno il contenuto delle registrazioni.