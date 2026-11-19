CASALVECCHIO SICULO (Messina) – Storie, mestieri, sapori e tradizioni saranno protagonisti domenica 22 novembre, a partire dalle ore 11, nel caratteristico centro nel cuore della Valle d’Agrò.

E qui che nel suggestivo borgo si terrà la “Sagra dei Sapori Autentici”, vetrina promozionale per le tipicità locali e per il territorio, dove le tradizioni vengono raccontate, presentate con nuovi linguaggi e metodi di comunicazione.

Grande spazio sarà naturalmente dedicato ai sapori del territorio e alle tipicità locali dove protagonista sarà la tradizionale carne infornata e altre specialità locali, in una giornata pensata per mettere in relazione gastronomia, memoria e identità del territorio. La Sagra fa parte di un progetto più articolato denominato “Casalvecchio Siculo – Il territorio si racconta”, promosso dal Comune di Casalvecchio Siculo nell’ambito di “Sicilia che piace 2026”, iniziativa della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive, con il supporto dell’agenzia di comunicazione Sintesi di Viagrande (Ct).

Nel corso dell’evento saranno presentate le interviste realizzate in questi mesi con produttori, artigiani e testimoni del territorio e saranno consegnati riconoscimenti ad alcune delle realtà che hanno contribuito al progetto. Un racconto costruito attraverso volti, esperienze e mestieri, con l’obiettivo di valorizzare non soltanto ciò che viene prodotto, ma anche i saperi, i gesti e le conoscenze tramandate nel tempo.

A presentare le varie iniziative sarà Salvo La Rosa, noto conduttore televisivo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle produzioni e delle tradizioni che contribuiscono a definire l’identità della comunità locale. Ad animare la giornata sarà anche il Gruppo folkloristico “Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo”, storica realtà nata a Roccalumera nel 1965.

La tecnologia offrirà invece un modo diverso di scoprire Casalvecchio Siculo grazie alla VR Experience, che permetterà di vivere un suggestivo volo virtuale sul borgo. Alla scoperta digitale si affiancherà quella reale, con la possibilità di visitare gratuitamente musei e chiese e conoscere più da vicino il patrimonio storico e culturale del paese.

I contenuti raccolti confluiranno inoltre sulla piattaforma BuonaStrada, creando un percorso digitale dedicato alle produzioni, alle persone, alle tradizioni e ai luoghi di Casalvecchio Siculo, con questa presenza digitale si affiancherà una targa BuonaStrada dedicata al patrimonio immateriale e produttivo di Casalvecchio Siculo, fornita nell’ambito del protocollo d’intesa tra SINTESI e ANCI Sicilia. Attraverso il QR code sarà possibile accedere ai contenuti e continuare a conoscere il territorio anche dopo la conclusione del progetto.

Attraverso interviste, riprese e contenuti multimediali, il progetto raccoglie le testimonianze della comunità per trasformarle in strumenti di promozione capaci di raccontare il territorio anche oltre la giornata dell’evento.

La “Sagra dei Sapori Autentici” diventa un’occasione per vivere Casalvecchio Siculo attraverso più linguaggi: il gusto, le storie delle persone, la musica, il folklore, le tradizioni e le nuove tecnologie, nel cuore della Valle d’Agrò.

L’appuntamento è per domenica 22 novembre 2026, dalle ore 11, in Piazza Comunale a Casalvecchio Siculo.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/