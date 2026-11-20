I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Corleone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini rispettivamente di 44, 46 e 66anni, tutti residenti a Palermo e già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici contro il patrimonio, accusati di furto aggravato in concorso.

Gli arresti sono scaturiti nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio predisposto per contrastare il fenomeno predatorio ai danni delle infrastrutture energetiche. I militari dell’Arma hanno sorpreso i tre indagati nel territorio di Sperlinga mentre erano intenti ad asportare cavi di rame dalle condutture della linea elettrica di media tensione.

Sul posto è intervenuto anche il personale tecnico di E-Distribuzione che, a seguito di una prima verifica, ha riscontrato la mancanza di 30 campate, per un’estensione lineare complessiva stimata in circa 3.000 metri di cavi. L’ingente quantitativo di “oro rosso”, che gli indagati avevano già provveduto ad avvolgere in matasse e a occultare nelle vicinanze per facilitarne il successivo trasporto, è stato individuato e restituito all’ente gestore, mentre l’ammontare esatto del danno è tuttora in corso di quantificazione.

I tre palermitani sono stati associati presso la Casa Circondariale “L. Bodenza” di Enna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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Parallelamente i Carabinieri della Stazione di Petralia Sottana, hanno denunciato in stato di libertà due pregiudicati palermitani di 36 e 38 anni, ritenuti responsabili del reato di ricettazione in concorso.

L’attività scaturisce dagli accertamenti investigativi avviati lo scorso 4 novembre dai militari dell’Arma a seguito di una serie di furti segnalati nelle contrade “Gisa”, “Petrusa” e “Sant’Elia” del comune madonita. Nel corso di un mirato servizio di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un autocarro con a bordo i due indagati.

L’ispezione del mezzo ha permesso di rinvenire circa 200 metri di conduttori in rame, risultati provento di furto, della cui provenienza i due occupanti non sono stati in grado di fornire alcuna valida giustificazione.

I cavi di rame di illecita provenienza è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale, mentre i due uomini sono stati denunciati a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.